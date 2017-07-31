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Главы Балтийских стран обсудят с вице-президентом США энергетику и оброну

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В понедельник в Таллине президенты Латвии, Литвы и Эстонии на встрече с вице-президентом СЩА Майком Пенсом обсудят вопросы обороны и энергетики.

Балтийские страны надеются на дальнейшую поддержку США в создании системы региональной противовоздушной обороны (ПВО). ПВО – одна из слабых военных сторон стран Балтии.

Латвия, Литвы и Эстония также стремятся к обеспечению скорейшего принятия решений в Альянсе, конкретных мер для избежания возможной военной изоляции и постоянно обновляемых планов обороны с назначенными военными мощностями. Речь также пойдет и об кибернетических угрозах.

На встрече с вице-президентом будет обсуждаться сотрудничество в энергетической сфере, укрепление энергетической безопасности, ответ на угрозы, которые создает Белорусская АЭС в Островце.

Это будет вторая встреча такого четырехстороннего формата. В феврале М. Пенсе встречался с президентами Балтийских стран в Мюнхене.

В Таллине также состоится работая встреча трех президентов, на которой будет обсуждаться реализация региональных стратегических проектов в сфере энергетики и транспорта, актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, помощь Восточным партнерам.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (86.38.207.141) Nelitovec пишет:
    2017 07 31 at 15:04

    Дрожите шестерки-инструктор обкома готовит розги






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