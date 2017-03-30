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Главы МИД Балтии обсудили с советником президента США вопросы безопасности и сотрудничества

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 30, 17:00   |   Комментариев: 0

Находящиеся в Соединенных Штатах министры Балтийских стран обсудили с советником президента США   Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером вопросы безопасности, сообщило министерство иностранных дел Литвы в четверг.

“Советник по национальной безопасности США акцентировал участие США   и других союзников НАТО в укреплении передового базирования. Министры Балтийских стран подчеркнули стратегическую важность размещения американских военных на постоянной и долгосрочной двухсторонней основе в Латвии, Литве и Эстонии”, – говорится в сообщении МИД.

В нем также отмечается, что министры иностранных дел подтвердили обязательства Балтийских стран в сфере обороны, защиты общества и дальнейшую поддержку борьбы возглавляемой США коалиции с терроризмом и против группировки “Исламское государство”.

На встрече обсуждалась дальнейшая помощь Украине, все стороны подтвердили готовность продолжения национальной помощи Украине и в сферах обороны, борьбы с коррупцией и реформы сектора безопасности.

BNS

Метки: 

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