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Главы МИД Литвы и Египта обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри/Egyptian Ministry of Foreign Affairs/ facebook.com

Во вторник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отправляется в Египет, где с коллегой Самехом Шукри обсудит двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. 

Министр также встретится с другими высокопоставленными должностными лицами, сообщил МИД.

По сообщению министерства, в ходе визита будут обсуждаться возможности интенсификации двухстороннего сотрудничества, укрепление правовой базы для него, развитие и потенциал экономических отношений.

Также состоится обмен мнениями по общеполитической ситуации и положении в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

С. Шукри последний раз посещал Вильнюс в сентябре 2017 года.

BNS
Фото Egyptian Ministry of Foreign Affairs/ facebook.com

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