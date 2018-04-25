Главы МИД Литвы и Египта обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

🔊 Воспроизвести

Во вторник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отправляется в Египет, где с коллегой Самехом Шукри обсудит двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

Министр также встретится с другими высокопоставленными должностными лицами, сообщил МИД.

По сообщению министерства, в ходе визита будут обсуждаться возможности интенсификации двухстороннего сотрудничества, укрепление правовой базы для него, развитие и потенциал экономических отношений.

Также состоится обмен мнениями по общеполитической ситуации и положении в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

С. Шукри последний раз посещал Вильнюс в сентябре 2017 года.

BNS

Фото Egyptian Ministry of Foreign Affairs/ facebook.com