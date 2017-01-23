Главы МИД Литвы и Польши обсудят в Варшаве вопросы сотрудничества

В пятницу литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу отправляется в Варшаву, где встретится с главой польской дипломатии Витольдом Вашчиковским, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, стратегические проекты в сфере энергетики и транспорта.

Политики также обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе, положение в Украине, отношения с Россией, реализацию вопросов Восточного партнерства и важнейшие вопросы повестки работы ЕС, сообщило литовское министерство.

Министры Литвы и Польшу также вместе побывают на военном кладбище в Повонзках, где почтут память жертв Восстания 1863 года и Смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб бывший тогда президентом Польши Лех Качиньский и сопровождавшая его делегация.

Кроме того, Л. Линкявичюс примет участие в дискуссии “Вклад Литвы и Польши в евроатлантическую безопасность”, которую организуют посольство Литвы в Польше и Польский институт международных отношений.

Литовский министр посетит Польшу по приглашению польского коллеги. Последний раз Л. Линкявичюс встречался с В. Вашчиковским в Варшаве в 2015 году, когда последний еще не занял должность министра.

Отношения Литвы и Польши омрачаются разногласия в оценке положения национальных меньшинств.

“Едем с позитивными ожиданиями. Это выражение о том, что мы хотим “перезагрузить” отношения – это слово “перезагрузить”, возможно, не очень подходящее, и немного девальвировано декларациями перезагрузки отношений с Россией, но для нас, для Литвы, действительно важно “перезагрузить” отношения с Польшей, поскольку это стратегический партнер по различным причинам (…). Очень надеемся, что такие визиты будут определенным импульсом делать больше, чем делалось до сих пор”, – сказал Л. Линкявичюс в интервью радиостанции LRT накануне визита.

Он отметил, что одним из его предложений будет возобновление встреч экспертов.

“Польша очень важный партнер, и мы должны многое обсудить на различных уровнях”, – добавил министр.

BNS

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