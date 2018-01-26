Главы Паралимпийского комитета Литвы удивлен, почему финансирование меньше, чем у глухих

Руководство Паралимпийского комитета Литвы (ПКЛ) удивлено тем, что финансирование паралимпийцев меньше, чем у спорта глухих, а также предъявляет претензии по поводу недостаточного внимания к привлечению людей с недугом в спортивные клубы и решениями отказаться от врачей.

Остановивший в декабре спортивную карьеру президент ПКЛ легкоатлет Миндаугас Билюс говорит, что главное стремление комитета – увеличить число спортсменов паралимпийской сборной Литвы на Паралимпийских играх в Токио в 2020 году до 17, однако поскольку правительство не увеличивает финансирование, не уделяет должное внимание проблемам спорта людей с недугом, а также поскольку принято решение отказаться от финансирования врачей для людей с недугом, в сборной может быть всего 10-13 спортсменов.

Больше всего претензий по поводу проводимой реформы спорта у главы ПКЛ – к руководителю Департамента физкультуры и спорта Эдису Урбанавичюсу. М. Билюс возмущен тем, что деньги на спорт людей с недугом из общей “корзинки” финансирования спорта выделяются без каких-либо критериев, просто “по усмотрению руководителя”.

Он подчеркивает, что в в паралимпийских играх участвует 160 государств, которые представляют 4500 спортсменов, устанавливаются квоты для стран, между тем в играх для глухих участвует около 3000 спортсменов, а квот нет, только обязательные для выполнения нормативы.

По словам представителей ПКЛ, на спорт людей с недугом в этом году выделено в общей сложности 516 тыс. евро, комитет получил от государства около 100 тыс. евро – это составляет около 30% всего бюджета ПКЛ, остальные деньги выделяют спонсоры.

М. Билюс также напомнил, что на после того, как на играх в Рио-де-Жанейро литовская сборная стала олимпийским чемпионом, главный тренер Каролис Лявицкис отказался от этой должности и уехал работать на стройке в Норвегии, потому что “государство не могло гарантировать достойную зарплату”.

Среди долгосрочных целей ПКЛ – стремление, чтобы литовские спортсмены представляли страну в 22 видах паралимпийского летнего спорта, а также чтобы они участвовали в зимних паралимпийских играх.

BNS

Метки: Литва