Главы парламентов Литвы, Польши и Украины планируют совместный визит в США

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Главы парламентов Литвы, Польши и Украины в январе планируют совместный визит в США, присоединиться к ним будут приглашены и коллеги из Латвии и Эстонии.

«Мы наметили совместный визит в США, с нашими совместными заявлениями, и приглашаем еще принять участие, присоединиться к этому визиту наших балтийских сестер, Латвию и Эстонию», — сказал спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис на пресс-конференции в сейме во вторник.

О совместном визите договорено на проходившей на этой неделе в Вильнюсе сессии трехсторонней Парламентской ассамблеи (ПА) Литвы, Польши и Украины. На нее приехали председатель сената Польши Станислав Карчевский и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По словам В. Пранцкетиса, главной темой состоявшейся в Вильнюсе сессии ассамблеи была ситуация на Украине, этот вопрос будет и главным вопросом визита в США.

«Целью визита было бы направить месседж, о котором мы здесь и объявляем — что мы должны обеспечить будущее Украины, мы должны обеспечить нашу безопасность и оборону во всех странах, которые находятся у границ России», — отметил В. Пранцкетис.

Во время сессии ПА было принято решение о создании нового комитета — по безопасности.

Во время сессии работали три комитета Ассамблеи — По общественному и культурному сотрудничеству, По европейской и евроатлантической интеграции Украины и По развитию торговли и экономики, региональному и местному сотрудничеству.

В ПА входит по десять членов сейма Литвы, сейма и сената Польши и Верховной Рады Украины. Как прописано в ее уставе, национальную делегацию каждого государства возглавляет председатель парламента этого государства.

BNS