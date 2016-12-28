Год цвета хаки

Чем запомнится 2016 год для Литвы? Обычно это один из самых сложных вопросов при подведении итогов. Ведь за 12 месяцев событий происходит достаточно. Но не в этот раз. В этом году все однозначно – год запомнится воинственными заявлениями, гонкой вооружений, подготовкой к «отражению российской агрессии», постоянными учениями и всяческим бряцаньем оружия. Зачастую старого и списанного нашей стране по дешевке. «Литовский курьер» вспомнил о наиболее ярких событиях и заявлениях года.

«Агрессор не дремлет»

Еще в середине февраля, на традиционной Мюнхенской конференции по безопасности, президент Литвы Даля Грибаускайте сделала пронзительное заявление. Она предостерегла международное сообщество от «уступок агрессору». Под агрессором глава государства подразумевала, разумеется, Россию. Обращаясь к экспертам в области внешней политики и политики безопасности, президент также подчеркнула, что международные структуры должны быть более решительными и быстрее реагировать на изменение ситуации в сфере безопасности. Только таким образом, по ее словам, можно обеспечить безопасность жителей ЕС и восстановить их доверие к европейским и трансатлантическим институтам. До «Брекзита» и победы Дональда Трампа было еще далеко. А риторика Д. Грибаускайте – полна смелости и решительности: «История нас учит, что уступки агрессору чаще всего заканчиваются очень плачевно. Мы видели это по событиям до начала Второй мировой войны. Желание некоторых стран не замечать, понравиться или пойти на уступки приведет нас к еще большим проблемам. Со стороны России мы видим элементы не только холодной войны, такие, как пропаганда, ложь, разные провокации, но мы видим и элементы горячей войны. Это и дислокация военной техники на Украине, и бомбардировки гражданского населения в Сирии».

И уже в марте различные военные эксперты рисовали апокалиптическую картину. Наша страна, говорили нам с экранов весь год всевозможные «эксперты», в буквальном смысле в прифронтовом положении. Главная точка угрозы – Калининградская область. «Самолеты НАТО не смогут прилететь в Литву и привести с собой вооружение за короткий срок. В российских учениях в Балтийском регионе в 2013 году принимали участие 85 тысяч военных. Эти 85 тысяч, по сравнению с пятью тысячами дивизии НАТО, которые должны сесть в самолет, прилететь и принять срочное решение – несравнимые вещи», – пугал в Сейме страны президент аналитического центра США Jamestown Foundation Глен Ховард. «Просчитав все и пытаясь ответить на вопрос, готова ли Литва отразить угрозу, ответ будет: скорее всего – нет. Конечно, ваши желания защитить свою страну позитивны, но проблема в том, что Россия сможет занять Балтийские государства за 36 часов. Получается, что защита вашей страны зависит от минут. Вы представьте, за 36 часов нам нужно отразить российскую угрозу! Значит, здесь что-то не так, значит, здесь на месте не все сделано правильно», – добавил он. Военное руководство нашей страны согласно кивало: главам стран Балтии не хватает знаний, не хватает возможностей правильно расставить приоритеты в борьбе с гибридной войной. «Проблема в том, что наши политики, мы сейчас говорим не только о Литве, мы говорим об общем регионе – у них нет опыта и знаний, как вести себя в такой ситуации. Поэтому мы вчера приняли решение создать международную сеть оборонных экспертов, которые будут учить политиков правильно реагировать на подобные угрозы», – говорил в марте руководитель оборонительного военного фонда помощи полковник Вайдотас Малиненис.

И за год политики – научились. Не было и дня в 2016 году без заявления о скором вторжении России в Литву.

«Чем больше – тем лучше»

А раз сказали, то в том же марте немедленно представили на суд общественности главные тезисы новой Военной стратегии Литвы. В ней констатируется, что действия России, разрушающие основанную на правилах систему европейской безопасности, представляют самую большую угрозу для безопасности Литвы. Более того, в стратегии также говорится, что условия безопасности нашей страны ухудшились. В документе указано, что вероятность военной агрессии против Литвы или других стран региона уже не является теоретической и в будущем может возрасти.

Правда, к концу марта в Европе в очередной раз обострилась угроза международного терроризма, и отдельные члены ЕС заговорили о необходимости совместного участия России в борьбе с этим злом. Это все едва не посулило смягчения санкций. Тут уж наша страна взяла инициативу на себя. «Не может одна угроза обмениваться или продаваться на то, чтобы не видеть других проблем. Мы не позволим заслонить наши актуальные проблемы, мы напомним о них», – говорила президент Даля Грибаускайте на мартовской встрече с заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу.

Чего конкретно добиваются, власти нашей страны особо не скрывают. Вооружения и сил НАТО на собственной территории. И чем больше, тем лучше. Мартовские торжества по случаю 12-летия в составе НАТО стали хорошим поводом заявить об этом в очередной раз. «Мы обратились, чтобы здесь появились силы, которые отобьют охоту напасть. Каких размеров они должны быть? Чем больше, тем лучше», – говорил командующий армией страны Йонас Витаутас Жукас.

Госбезопасность успешно боролась

Но если одни лишь готовились к отражению атак, то другие уже многие годы их успешно отражают. Это борцы невидимого фронта – госбезопасность и контрразведка. В конце марта, представляя свой традиционный обзор угроз, секретные службы били в колокол. «Стремление России: чтобы ее силы могли действовать в кратчайшие сроки. Опережая реакцию оппонента. В конкретных направлениях возможного военного конфликта с НАТО, между Балтийским, Черным и Баренцевым морями, Россия развивает всю линейку военных возможностей, которые во время кризиса или войны смогут изолировать регион конфликта, максимально ограничить доставку сил НАТО и возможности этих сил действовать в регионе», – рассказывал директор Второго департамента при Минобороны (контрразведка) Альвидас Шюпарис. Ему поддакивал на тот момент глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Артурас Паулаускас: «Россия и дальше остается основной угрозой для безопасности страны. Геополитическая ситуация во всем регионе, несмотря на сложности в российской экономике, остается без изменений и напряженной. Российские имперские амбиции, желание доминировать во всем мире, демонстрация силы остаются главными нашими угрозами».

И уже в апреле было объявлено о доблестном отражении целого ряда провокаций. В начале Артурас Паулаускас заявил, что на побережье Куршской косы, неподалеку от Юодкранте, возможно, высаживались российские диверсанты. Против «зеленых человечков» немедленно была проведена спецоперация и вторжение отбили. Из соображений безопасности о том, что эта была за спецоперация, когда, как отбили, литовские службы не сообщили. Зато огорошили другой новостью.

Российская боевая авиация в Балтийском море этой весной не только симулировала атаку на ракетный эсминец США «Дональд Кук», который шел к берегам Клайпеды. Российские боевые вертолеты, предположительно, вторглись в воздушное пространство нашей страны со стороны Калининградской области. Группа вертолетов летела так низко над землей, что ее даже не зафиксировали радары, утверждали в апреле в оборонном ведомстве Литвы. «Это надо фиксировать и оценивать как хулиганизм. Хулиганов много и на улицах, и везде, но хулиганов на истребителях нужно обязательно соответственно оценивать», – как о совершившемся факте нарушения границы, хотя в итоге это так и не было подтверждено, возмущенно вещала экс-министр обороны, консерватор Раса Юкнявичене.

Желанный саммит

Все это вместе, псевдонападения, регулярные заявления о «вот-вот войне», разумеется, подводилось к желанному летнему саммиту НАТО в Варшаве. Цель – максимально возможная дислокация военных союзников в Литве. Пугали даже ядерным оружием. «Россияне думают, что НАТО слабое, что НАТО не сможет принять политических решений тогда, когда будет нужно. Поэтому наверняка в первую очередь они протестируют возможности НАТО на более уязвимых территориях. Может, даже задействовав ядерное оружие, которого у них так много», – говорила на майской конференции в Сейме Р. Юкнявичене. Уязвимая территория, по которой, вероятно, нанесут ядерный удар – это Литва. «Россия очень изобретательна в своем подходе к разным странам. Не следует ожидать, что где-либо повторится украинский сценарий. В случае очередного кризиса важна будет каждая минута. Наше общество должно быть готово за считанные часы перейти от условий мирного времени к войне», – а это уже другая майская конференция и речь главы департамента политики безопасности Минобороны Вайдотаса Урбялиса. А вот на июньской очередной конференции, на этот раз об угрозах конкретно со стороны Калининградской области, просто объявили: война уже идет. Объявил не кто-то, а Сам Витаутас Ландсбергис. «Если ситуация выйдет из-под контроля и не сможет остаться в пределах Балтийского моря, то нам грозит реальная мировая война. К тому же россияне уже несколько месяцев хотят управлять всем. Это видно по их пропаганде. Несмотря ни на что. Учитывая это, обещанная война уже началась, как минимум психологическими антиевропейскими угрозами», – говорил Отец Независимости. Раз войны нет, а столько заявлений было сделано, то ее нельзя не объявить, правильно? Хотя бы виртуально.

Разумеется, все это вместе не могло ни дать желанный результат. В июле в Варшаве страны альянса постановили: дополнительным контингентам в странах Балтии быть. Триумф президента последовал мгновенно. «Для всего альянса важно, что он переходит от кабинетных совещаний и бумажных планов к реальным оборонительным действиям. Это отразится не только на восточном фланге и всех трех странах Балтии и Польши, но и на Румынии, Болгарии, регионе Черного моря. Пожалуй, это самое значимое действие со времен «холодной войны», когда не только демонстрируется военная мощь, но и стремление защищать каждый метр», – победоносно объявила Д. Грибаускайте.

Новая глава

Итог закономерный: сотни миллионов евро на вооружение, закупка техники, зачастую старой, даже воевавшей во Вьетнаме. «Золотые кастрюли» и «распил денег», всеобщая мобилизация с тиражированием книг о поведении на случай оккупации. Учения и даже строительство городка для отработки боев в уличных условиях. Поставка оружия на Украину. И многое-многое-многое другое.

Правда, военная история Литвы явно строевым шагом входит в новый, 2017 год. И виновником продолжения этой темы будет избранный президент США Дональд Трамп, который еще на этапе своей предвыборной кампании так напугал страны Балтии, что успокаивать пришлось лично уходящему вице-президенту Джо Байдену.

«Дональд Трамп сказал, что не уверен в том, что будет соблюдать наши обязательства в НАТО по их защите, на случай вторжения России. Они смертельно напуганы – и у них есть для этого причина – Россия может перейти границу и аннексировать их, как поступила с Крымом. Они являются членами НАТО, а Дональд Трамп сказал, что он проверит, заплатили ли они то, что надлежит. Впервые он вынудил страны задуматься, сдержим ли мы свое слово. Кто бы мог подумать, что мне придется срочно лететь, чтобы, держа президентов Латвии, Литвы и Эстонии, за руки сказать им – он не представляет ни республиканцев, ни демократов, не переживайте», – сказал Байден в этом сентябре. Переживать все же, кажется, придется. Трамп победил. Правда, придется только в том случае, если наши власти действительно верят в вероятность агрессии со стороны России. В здравом смысле это допустить никак не получается. Но, может, никакого здравого смысла в головах затравивших самих себя руководителей Литвы давно нет?

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N52 (11340) 29 декабря, агрессор, Военные стратегии, вооружение, Дональд Трамп, Закупка, НАТО