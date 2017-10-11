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Год после выборов в Сейм Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 0:03   |   Комментариев: 0

9 октября исполнился год с первого тура последних парламентских выборов в Литве. BNS  предоставляет обозрение важнейших решений нового парламента, скандалов и ожидающих вызовов.

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Реформы. В июне Сейм ужесточил контроль над алкоголем – со следующего года будет запрещена реклама алкоголя, он будет продаваться только лицам, достигшим 20 лет, сокращается время продажи. Решение о спецмагазинах отложено.

В июле депутаты открыли путь реформе лесничеств – управление государственными лесами будет сконцентрировано в одном предприятии. Реализация реформы будет зависеть от правительственных решений.

После нескольких поправок вступил в силу новый Трудовой кодекс, облегчено увольнение работников.

В феврале Сейм законодательно закрепил запрет на физические наказания детей, а в сентябре утвердил реформу прав защиты ребенка.

Сейм укрепил отношения с НАТО: ратифицировал договор о пребывании американских военных, увеличил оборонный бюджет и вскоре намерен утвердить отправку военных на Ближний Восток.

Скандалы. Правоохранительные органы предъявили подозрения в политической коррупции Движению либералов и Партии труда. Ранее подозрения были предъявлены партии «Порядок и справедливость». Парламентарий Гинтарас Стяпонавивчюс, которому также были предъявлены подозрения в коррупции, покинул ряды либералов.

Из-за подозрений в связях с Россией в отношении социал-демократа Миндаугаса Бастиса начат импичмент. Сейчас по его делу ожидается решение Конституционного суда.

Депутат Кястутис Пукас обвинен в сексуальных домогательствах. Сделано обращение в Конституционный суд по вопросу импичмента и рассматривается возможность лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Антикоррупционная комиссия Сейма начала расследовать возможный конфликт интересов социал-демократа Артураса Скарджюса.

В центре внимания СМИ долгое время были и отношения лидера правящих «аграриев» и ушедшей затем из Сейма Греты Кильдишене.

Вызовы. Поскольку часть социал-демократов решила покинуть правящую коалицию, «аграрии» столкнутся с вызовом обеспечения поддержки большинства по важным решениям.

В политике растет давление с целью реализации решительной налоговой реформы, чтобы сократить большое социальное неравенство.

В июне Сейм утвердил абстрактный план реформы высших школ, однако реально реформа может состояться только после принятия конкретных решений и изменения законов.

Оценив позицию Конституционного суда и ожидания эмигрантов, парламентарии должны решить вопрос двойного гражданства и написания нелитовских букв в документах.

В повестке Сейма вскоре появится и реформа госслужбы, однако проект МВД уже вызвал много критики.

Инф. «ЛК»

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