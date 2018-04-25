Годовая инфляция в Литве — одна из самых высоких в ЕС – Евростат

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По данным Евростата, гармонизированная годовая инфляция в июне в Литве была одной из самых высоких среди всех стран Европейского союза (ЕС) .

Согласно опубликованным данным Статистического управления ЕС, в Литве она составила 2,6%, в Латвии цены за год в среднем выросли на 2,7%, в Эстонии — на 3,9%.

Самая высокая гармонизированная годовая инфляция в мае была зафиксирована в Румынии — 4,7%. Годовой рост цен в прошлом месяце наблюдался во всех странах ЕС.

Во всем ЕС годовая инфляция в мае составляла 2%, а только в зоне евро — тоже 2%.

BNS