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Годовая инфляция в Литве в феврале – одна из самых значительных в ЕС, сообщил Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 17, 9:00   |   Комментариев: 0

В феврале этого года согласованная годовая инфляция в Литве была одной из самых высоких в Евросоюзе, сообщил Евростат.

В феврале инфляция в Литве составила 3,2%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы Евросоюза. Такая инфляция была зафиксирована и в Латвии.

Более значительной показатель инфляции был только в Бельгии (3,3%) и в Эстонии (3,4%).

Годовой рост цен в феврале фиксировался во всех государствах ЕС. Средний показатель инфляции в ЕС в минувшем месяце составил 1,9%, а только в зоне евро – 2%.

BNS

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