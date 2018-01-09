Годовая инфляция в Венесуэле превысила 2600%

Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года составила 2616%, передает Reuters со ссылкой на данные Национальной ассамблеи страны, большинство мест в которой принадлежит оппозиции.

По оценкам оппозиционных политиков, которые совпадают с данными аналитиков, в декабре минувшего года инфляция в Венесуэле составила 85%, что позволяет говорить о гиперинфляции. При этом декабрьский показатель роста цен в Венесуэле превысил годовую инфляцию во всех странах Латинской Америки.

Reuters напоминает, что в январе минимальная зарплата в Венесуэле была повышена на 40%, однако даже теперь она составляет лишь чуть больше двух долларов США по курсу обмена боливара на черном рынке, где венесуэльская национальная валюта в декабре подешевела почти на 35%.

Ранее аналитический сайт Ecoanalitica сообщал, что в ноябре 2017 года инфляция в Венесуэле достигла 1430%, а профессор Университета Джона Хопкинса Стив Ханке оценивал показатель роста цен в 4115%.

Венесуэла продолжительное время страдает от экономического кризиса, одним из проявлений которого является дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Эксперты называют причинами кризиса действия властей страны, включая регулирование цен и валютные ограничения. В свою очередь, президент страны Николас Мадуро неоднократно обвинял в экономических проблемах Венесуэлы Вашингтон и представителей оппозиции.

В июле в стране прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею – учредительное собрание, призванное выработать новый проект конституции страны. Создание ассамблеи было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты голосования. США назвали выборы в ассамблею “ударом по демократии во всем полушарии”.

Оппозиция Венесуэлы также не признала итоги выборов и организовала массовые демонстрации против действий властей. Уличные акции раз за разом выливались в масштабные беспорядки, в которых в общей сложности погибли более 130 человек.

На днях министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех бывших и действующих официальных лиц Венесуэлы, которых в ведомстве считают причастными к коррупции и репрессиям.

NEWSru.com

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