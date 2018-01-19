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Годовой рост цен на жилье в Литве больше, чем во всем ЕС, сообщает Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 19, 13:00   |   Комментариев: 0

Годовой рост цен на жилье в Литве в третьем квартале прошлого года был одним самых больших в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

В третьем квартале прошлого года по сравнению с июлем – сентябрем 2016 года жилье подорожало в Литве на 8,5%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. Наиболее заметным подорожание жилья было в Чехии (на 12,3%) и Ирландии (на 12%).

В Латвии жилье за год подорожало на 9,5%, в Эстонии – на 4,7%.

За квартал – в третьем квартале прошлого года по сравнению со вторым кварталом цены на жилье в Литве выросли на 1,9%, в Латвии – на 0,8%, в Эстонии – на 3,4%.

Во всем ЕС цены на жилье в среднем выросли на 4,6%, а за квартал – на 1,7%.

BNS

Метки: 

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