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Годовой рост промышленности в Литве – самый большой в ЕС, сообщает Евростат

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Годовой рост промышленности в Литве в первом месяце этого года был самым большим во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

Объемы промышленного производства за год – в январе по сравнению с январем 2016 года – в Литве возросли на 8,4%, показывают обнародованные во вторник данные Евростата.

Объемы промышленного роста в Латвии за год составили 4,7%, в Эстонии – 6,7%.

За месяц – в январе по сравнению с декабрем прошлого года – рост литовской промышленности составил 1,9%, промышленность Латвии сократилась на 2,8%, Эстонии – выросла на 0,2%.

Во всем ЕС промышленный рост за год составил 1,3%, за месяц – 0,5%.

BNS

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