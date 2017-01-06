Годовой рост торговли в Литве один из крупнейших в ЕС – Евростат

Годовой рост розничной торговли в Литве продолжает оставаться одним из крупнейших среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.

За год в ноябре прошлого года, по сравнению с ноябрем 2015 года – торговля в Литве выросла на 7,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в пятницу.

В Латвии розничная торговля за год выросла на 4,6%, а в Эстонии – на 6,5%.

За месяц – в ноябре, по сравнению с октябрем – торговля в Литве выросла на 0,1%, в Латвии – на 1,3%, в Эстонии – на 1,7%.

В целом в ЕС торговля за год увеличилась на 3,4%, а за месяц – снизилась на 0,1%.

BNS

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