Годовщина Дня защитников свободы

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Литва отмечает 28-ю годовщину со дня трагических событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни и здания парламента. В эти дни памятные мероприятия проходят по всей Литве.

11 января в 8.00 состоится гражданская акция «Память жива, потому что свидетельствует». Во всех школах Литвы, учреждениях и организациях в память о защитниках свободы на 10 минут будут зажжены свечи.

12 января, в субботу, с 12.00 по 13.30 состоится XХVIII традиционный международный пробег «Дорогой жизни и смерти» от Антакальнского кладбища до Телевизионной башни.

С 12.00 по 17.00 в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса (третий этаж) пройдет безвозмездная акция доноров крови – в память о защитниках свободы.

С 16.00 по 21.00 – время открытых дверей в Галерее защитников свободы Литвы и Витражной галерее Сейма Литовской Республики (первое здание Сейма).

Костры памяти будут зажжены около Вильнюсской телебашни (16.30), возле здания Литовского национального радио и телевидения (17 час.) и с 18.00 до 18.30 состоится церемония зажжения костров на пл. Няприклаусомибес. В 18.30 на площади Няприклаусомибес пройдет час «Саюдиса». В 19 час. в костеле Святых Иоаннов состоится концерт «In memoriam» и в это же время — традиционная встреча защитников парламента в Доме офицеров Вильнюсского гарнизона.

В воскресенье, 13 января, в 9 час. пройдет церемония возложения цветов к памятнику «Весть», посвященному 11 Марта, на площади Няприклаусомибес. В 10 час. – торжества по случаю Дня защитников свободы и церемония вручения премии Свободы в актовом зале 11 Марта Сейма Литовской Республики (вход по пригласительным билетам). В 12 час. – церемония поднятия Государственного флага на площади Няприклаусомибес. С 12.30 до 15.00 – время открытых дверей в Галерее защитников свободы Литвы и Витражной галерее Сейма Литовской Республики (первое здание Сейма). В 13 час. пройдет богослужение в Вильнюсской архикафедральной базилике. В 14.30 состоится церемония памяти погибших на Антакальнском кладбище.

Информация «ЛК», BNS