Голивудская актриса Р. Ли призывает к активному участию в референдуме по гражданству

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Голливудская актриса Рута Ли приглашает активно участвовать в референдуме по двойному гражданству.

Р. Ли, две недели назад получила известия о восстановлении литовского гражданства, сказала BNS, что уже вскоре надеется получить паспорт Литовской Республики и в мае проголосовать на президентских выборах и референдуме по двойному гражданству.

«Литва должна уважать своих детей, не важно, разбросаны ли они по всему миру – он дети Литвы, и их дети остаются детьми Литвы. Из всех малых общин в мире все равно приходит хоть какая-то помощь в нашу Литву. Так зачем же выкидывать из жизни Литвы, истории? Мне кажется, что больше почета будет Литве, если уехавшие уважают свой народ, свой язык, поддерживают свою дорогую Литву», – сказала BNS в четверг актриса, встретившаяся в Вильнюсе с главой МИД Линасом Линкявичюсом.

«Весь мир становится ленивым, когда приходит время подняться, пойти – может, идет дождь, или снег. Это большая привилегия, нужно отдать уважение своему народу. Не бойтесь, идите, даже если у вас противоположное мнение – просто придите и все равно проголосуйте» – добавила она.

82-летняя актриса Р. Ли родилась в Канаде, в семье эмигрантов из Литвы, с 1948 года живет в США. У нее есть гражданства США, Канады, а сейчас – и Литвы.

Актриса рассказала BNS, что пока не планирует переселяться на постоянное жительство в Литву, поскольку в США вся ее жизнь, актерская деятельность, семья.

Она не скрывала, что уже решила поддержать на президентских выборах экономиста Гитанаса Науседу.

Р. Ли за свою карьеру создала около ста ролей. У нее есть звезда на Голливудской Алее славы в Лос-Анджелесе.

Президент Валдас Адамкус в 2006 году наградил Р. Ли Рыцарским крестом Ордена за заслуги перед Литвой.

Референдум о двойном гражданстве должен состояться 12 мая, его еще должен одобрить сейм. В данный момент двойное гражданство не разрешается эмигрантам, которые покинули Литву после восстановления независимости и получили гражданство другой страны.

BNS