«Голливудский гангстер» снова сбежал из французской тюрьмы. В этот раз на вертолете

Французский криминальный авторитет Редуан Фаид, прозванный за свою дерзость и стремление подражать героям боевиков «голливудским гангстером», в очередной раз смог бежать из тюрьмы. Если в прошлый раз для этого ему понадобился динамит, то теперь — вертолет и помощь вооруженных до зубов сообщников, сообщает агентство Reuters.

По словам источников агентства, операция по вызволению Фаида из тюрьмы началась с того, что возле главного входа в тюрьму появились три вооруженных человека. Они стали требовать немедленного освобождения гангстера, чем привлекли к себе внимание охраны.

Одновременно прямо во внутреннем дворе тюрьмы приземлился вертолет. Вышедший из воздушного судна вооруженный человек проник внутрь здания, а затем пробрался в комнату для свиданий, где на тот момент находился Редуан Фаид. Затем они оба улетели на вертолете.

Вертолет спустя некоторое время был обнаружен сожженным к северу от Парижа. Пилота беглецы, по всей вероятности, взяли в заложники. «Мы делаем все, чтобы найти преступника», — заявил представитель Министерства внутренних дел Франции.

Редуан Фаид стал целым феноменом в криминальном мире, продемонстрировав довольно тесную связь между кинематографом и преступностью. Являясь поклонником персонажей из голливудских фильмов, Фаид даже использовал маску хоккеиста, копируя образ Роберта Де Ниро в фильме «Схватка». Другие любимые фильмы Фаида — «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы и «Бешеные псы» Квентина Тарантино, а с детства он обожал боевик «На гребне волны». Сцены из этих картин он тоже воплощал в жизнь.

Объектами разбойных нападений грабителя становились бронированные грузовики перевозчиков ценностей, причем преступления Фаид совершал на разных континентах и во множестве стран, от ЮАР до Колумбии. В 1995 году он ограбил банк Creil, захватив при этом заложников. В следующем году преступник и его сообщники похитили деньги информационного агентства d’Evry, а еще через год в Вильпенте налетчики напали на броневик с ценностями.

Впервые его поймали в 1998 году в Швейцарии и приговорили к 31-летнему заключению. Проведя в тюрьмах строгого режима более 10 лет, Фаид убедил власти в том, что исправился, и вышел на свободу.

Уже в 2011 году он вновь был арестован. В частности, его обвинили в ограблении, совершенном в мае 2010 года в Вильерс-сюр-Марне, к востоку от Парижа. Тогда была убита 26-летняя сотрудница полиции Орели Фуке. В итоге Фаида вновь объявили в розыск, а Интерпол искал следы преступника в 190 странах мира.

Спустя всего два года, впрочем, «голливудскому гангстеру» удалось сбежать из тюрьмы. Он взял в заложники четырех надзирателей и еще одного человека, а также взорвал серию бомб, начиненных динамитом. Покинув территорию тюрьмы, Фаид скрылся на автомобиле сообщника, поджидавшего его. Позднее машина была найдена на юге Лилля.

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