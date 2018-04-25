Голливудской актрисе Руте Ли предоставлено гражданство Литвы

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Игравшей в Голливуде актрисе литовского происхождения Руте Мэри Килмонис- Ли предоставлено гражданство Литвы.

Об этом сообщило в фейсбуке генеральное консульство Литвы в Лос-Анджелесе.

Литовское гражданство предоставлено Р. Ли в понедельник.

«Поздравляем новую гражданку Литовской Республики Руту Ли» — написано в аккаунте генконсульства. — Одна из самых известных в мире актрис литовского происхождения, у которой есть звезда на голливудской «Аллее славы», всегда гордилась своим литовским происхождением. Она до сих пор прекрасно говорит по-дзукийски, а первую роль в Голливуде получила, станцевав литовскую польку».

Рута Ли родилась в Канаде, с 1948 года живет в США.

Во время приезда в Литву в июле 2016 года актриса сказала журналистам, что мечтает иметь литовский паспорт. Она сказала, что если получит литовский документ, то у нее будет три паспорта.

Р. Ли 82 года. У нее около ста ролей в кино.

Президент Валдас Адамкус в 2006 году наградил Р. Ли Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

BNS