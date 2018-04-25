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Голосовать на дому могут избиратели с ограниченными возможностями, из-за временной болезни, в возрасте 70 лет и старше, если они сами не могут прийти на избирательный участок в день выборов и, если они подали запрос голосовать на дому в форме, установленной Центральной избирательной комиссией.

Просьбы избирателей голосовать на дому подаются в окружные избирательные комиссии или через портал www.rinkejopuslapis.lt. Запросы на голосование на дому для избирателей, проживающих в определенном избирательном округе, принимаются во время выдачи карточки избирателя и заканчиваются в последнюю среду перед днём ​​выборов.

Запросы избирателей, которые временно проживают на конкретной избирательной территории, и не включены в список избирателей этого избирательного округа, принимаются до последнего вторника перед днем ​​выборов.

Избиратель, который из-за физического недостатка не может сам выполнить запрос на голосование на дому или передать его в местную избирательную комиссию, может назначить эти действия выполнить своему члену семьи, соседу или заинтересованному лицу, или члену комиссии. Эти лица подписывают заявление избирателя и указывают свое имя, фамилию и персональный код.

При проведении выборов в местные органы самоуправлений, голосование на дому состоится в 2019 году 1–2 марта c 8:00 до 20:00 часов (во время повторного голосования: 15-16 марта 2019 года c 8:00 до 20:00 часов).

Информация Центральной избирательной комиссии