Голосование в сейме о возможности освобождения заключенных пожизненно отложено на неделю

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В четверг в сейме Литвы было запланировано голосование по вопросу о возможности освобождения осужденных пожизненно.

Должно было состояться голосование по соответствующим поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.

Согласно поправкам, осужденные на пожизненное заключение, которые провели в заключении не менее 20 лет, могут просить суд пересмотреть дело.

Взвесив поведение осужденного, суд сможет, но не будет обязан установить срок лишения свободы от пяти до десяти лет.

Проект закона подготовлен во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

ЕСПЧ в 2017 году констатировал, что Литва нарушает права осужденных на пожизненное заключение, не создавая никакой реальной возможности выйти на свободу.

Судьи признали, что несмотря на то, что представляющие опасность лица могут постоянно содержаться в заключении, даже совершившие самые страшные преступления «сохраняют в себе человеческое начало и возможности измениться».

«Какими бы длительными и заслуженными ни были сроки их тюремного заключения, они все же вправе надеяться, что когда-нибудь смогут искупить вину за совершенные ими проступки. Полностью лишать их такой надежды не стоит. Лишить их этого чувства надежды означало бы лишить их фундаментального аспекта их человеческого начала, и поступать так было бы унизительно для них», — говорится в решении ЕСПЧ.

Суд установил, что система президентского помилования в Литве фактически не предоставляет получившему пожизненный срок человеку возможность знать, что он или она должны сделать, чтобы получить свободу, и на каких условиях. Кроме того, в Литве нет системы судебного пересмотра, которая полностью или частично освобождала бы от пожизненного заключения.

В Литве более ста осужденных отбывают пожизненные сроки.

Сейм Литвы вычеркнул из повестки дня четверга проект закона, который дал бы надежду на освобождение заключенным пожизненно.

«Вопрос перенесен на следующую неделю по техническим причинам, нужно кое-что уточнить, чтобы не оставить лакуну», — сказала BNS председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку, «аграрий» Агне Ширинскене.

BNS