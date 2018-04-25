Голосование в специальных пунктах голосования

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Голосовать в специальных пунктах могут те избиратели, которые в силу своего состояния здоровья или возраста находятся в учреждениях здравоохранения (кроме амбулаторных), социальных служб или опекунства, или проходят обязательную или фактическую военную службу, присутствуют в миссиях и не могут прийти в избирательный участок, либо арестованы, лишены свободы или содержаться под стражей.

Голосование в специальных пунктах состоится в 2019 году 27 февраля–1 марта в установленные часы (во время повторного голосования: 13-15 марта 2019 г.).

К избирателям с ограниченными возможностями (если они того пожелают) приезжают не менее двух членов участковой избирательной комиссии и наблюдатели за выборами. Избиратели, которые из-за физического недостатка не могут самостоятельно голосовать, могут доверить это другим лицам. Эти лица должны заполнить избирательные бюллетени в присутствии избирателя в соответствии с его инструкциями и сохранить тайну голосования. Членам избирательной комиссии, наблюдателям за выборами запрещается голосовать за избирателей, а также принять наружный не заклеенный конверт для голосования.

Информация Центральной избирательной комиссии