Головная боль – социальное неравенство

Жители Литвы считают главной проблемой в Европейском союзе социальное неравенство, свидетельствуют данные социологического исследования ЕС «Евробарометр». Президент Даля Грибаускайте наконец-то увидела, что в стране живут люди, и признала проблему нищеты.

Социальное неравенство как главную проблему указали 47% литовских опрошенных. По сравнению с результатом предыдущего опроса, который проводился прошлой осенью, этот показатель вырос на 3%. Жители Литвы также сильно обеспокоены безработицей (43%) и миграцией (35%).

В Латвии первоочередной считают проблему безработицы (50%), также респонденты отметили недостаточный экономический рост (31%). В Эстонии основным социальным вызовом назвали миграцию (52%).

Жители трех стран Балтии посчитали, что вектором политики Европейского союза в ближайшем будущем должна стать борьба с социальным неравенством. В Литве за это высказались 52% опрошенных, в Латвии – 44%, в Эстонии – 34%.

В целом среди жителей других европейских стран более половины (54%) считают, что следующему поколению граждан ЕС придется тяжелее, чем нынешнему. Большинство опрошенных полагает, что в Европе необходимо повысить уровень жизни (52%).

Президент Литвы Даля Грибаускайте на прошлой неделе на саммите ЕС в Гетеборге, где речь шла об экономическом неравенстве и социальной безопасности, отметила, что социальная безопасность — это приоритет не только Литвы, но и всего ЕС.

Но, по словам Грибаускайте, ЕС может только помочь решить проблемы нищеты, социальной изоляции, безработицы, потому что самая большая ответственность за благополучие людей ложится на плечи правительств.

«Поэтому политическая Гетеборгская декларация — это и призыв литовскому правительству не откладывать важные реформы в сферах образования, здравоохранения, гарантировать вовлечение лиц с ограниченными возможностями в рынок труда, завершить пенсионную реформу, усилить борьбу с тенью, повысить занятость путем устранения препятствий для мелкого и семейного бизнеса», — отметила Грибаускайте, подчеркнув, что «уровень проживания 40% жителей Литвы все еще остается главной проблемой страны».

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, социальное неравенство