Головоломка с зарплатой

🔊 Воспроизвести

Минимальная зарплата в Литве с 2019 года увеличилась на 30 евро, до 430. Но в действительности немало работающих получили «на руки» даже меньше, чем в предыдущем месяце.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока в телевизионном интервью подтвердил, что «теоретически зарплаты должны были быть повышены, однако реально у некоторых они уменьшились». Напомним, что в 2019 году начала действовать налоговая реформа, благодаря которой минимальный оклад «на бумаге» увеличился до 555 евро в результате индексации заработной платы у работающих по обычных трудовым договорам.

Комментируя сложившуюся ситуацию, министр финансов признал, что жителям не хватило информации, чтобы разобраться в законодательных нововведениях.

Отвечая на вопрос по поводу применения необлагаемого налогами минимума (ННМ) В. Шапока пояснил: «Возможны несколько вариантов. Если по новой системе зарплата «на бумаге» 2555 евро и других доходов у человека нет, то я призываю обращаться к бухгалтеру и просить применить ННМ. Объясняю просто, если зарплата до 300 евро, то благодаря применению ННМ человек не платит подоходный налог (ПН), а потом тариф ПН растет, при зарплате 2555 евро ПН составляет 20%. Между 0 и 20% есть промежуточные ступени, они зависят от применения ННМ. Поэтому всех, у кого зарплата до 2555 евро, призываю воспользоваться ННМ. Другое дело, если у человека есть и другие доходы, не только зарплата, тут уже ситуация может быть разная».

Предварительно подсчитать заработную плату можно воспользовавшись сайтом www.kiek.lt. Там же можно найти и калькулятор пенсий.

Благодаря такой манипуляции с цифрами минимальной зарплаты Литва на официальном сайте статистики Евростата продвинулась вперед и опередила даже Эстонию. Согласно данным Евростата, в январе 2019 года самая низкая минимальная зарплата «на бумаге» в ЕС была в Болгарии – 286 евро, а самая высокая – в Люксембурге (2071 евро). Литва сейчас – на 10-м месте с конца, а во второй половине 2018 года была второй с конца (минимум был 400 евро), ниже была только Болгария. Однако «на руки» минимум у нас составляет около 396 евро, если человек дополнительно не откладывает на пенсию. Для сравнения, в Эстонии «на бумаге» минимум 540 евро, а «на руки» – около 516 евро.

Евростат установил, что в ЕС самая большая минимальная зарплата в 7 раз больше самой маленькой. Разница в минимальной зарплате смягчается, если оценить уровень цен в разных странах, т.е. покупательную способность. По этому показателю минимум в Люксембурге на самом деле в 3 раза больше минимума в Болгарии.

Между тем представители профсоюзов убеждены, что в результате этих перемен в будущем будет сложнее вести переговоры о повышении минимальной зарплаты. В Литве минимум сильно отстает от средней зарплаты – средняя зарплата растет быстрее минимума, значит, растет социальное разобщение.

Экономисты также убеждены, что сравнивать зарплаты «на бумаге» нецелесообразно, поскольку в каждой стране – разная налоговая политика.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ