Гонку кандидатов в президенты от СДПЛ выигрывает В.Андрюкайтис

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Большинство оппозиционных социал-демократов кандидатом в президенты предлагают выдвинуть еврокомиссара Витяниса Андрюкайтиса.

Его кандидатуру выдвинули около 40 отделений Социал-демократической партии (СДПЛ), сообщил BNS ответственный секретарь партии Линас Йонаускас.

Некоторые отделения предлагали кандидатуры члена Сейма Расы Будбяргите, или депутата Европарламента Вилии Блинкявичюте.

Оппозиционная СДПЛ своего кандидата в президенты утвердит в субботу на конференции в Вильнюсе.

Также будет утверждён рейтинговый список кандидатов в Европейский парламент. В первую пятёрку входят: В. Блинкявичюте, члены Сейма Р.Будбяргите, Юозас Олякас, Юлюс Сабатаускас, политик из Каунаса Оринта Лейпуте.

По словам Л.Йонаускаса, конференция может добавить в список ещё двух кандидатов.

После произошедшего в прошлом году раскола СДПЛ в настоящее время имеет в Сейме восемь представителей.

Выборы президента страны и депутатов Европейского парламента состоятся в мае следующего года.

BNS