Google в Литве получила лицензию на электронные деньги

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В пятницу Банк Литвы (Lietuvos bankas) сообщил о предоставлении лицензии на создание учреждения электронных денег предприятию, основанному американским интернет-гигантом Google.

Лицензия предприятию Google Payment Lithuania предоставляет право выпускать и выкупать электронные деньги, предоставлять платёжные услуги.

У Google имеется лицензия на электронные деньги в Великобритании. Её усилия по получению действующей общеевропейской лицензии в Литве могут быть связаны с выходом Великобритании из ЕС, так как существует риск того, что в случае хаотичного выхода британские компании потеряют доступ к рынку ЕС.

Google Payment Lithuania — одно из предприятий, принадлежащих компании Alphabet Inc., входящей в материнскую группу Google.

«Предусматривается, что компания, имеющая лицензию на учреждение электронных денег, сможет выпускать электронные деньги и предоставлять платёжные услуги для обеспечения бесперебойной работы интернет-магазинов в Европе, а также создавать другие продукты для потребителей в Литве и других странах Европейского экономического пространства», — говорится в пресс-релизе Банка Литвы.

Предприятие Google Payment Литва было создано в октябре. В этом месяце оно увеличило свой капитал с 2,5 тыс. до 2,386 млн евро.

Литва стремится стать в Северной Европе новым центром финансовых технологий, так называемых «финтех». По данным Банка Литвы, в настоящее время в Литве лицензировано более 100 «финтех»-предприятий.

Ранее в этом месяце по просьбе Банка Литвы Европейский центральный банк предоставил лицензию специализированного банка британскому финансовому стартапу Revolut.

«Конец этого года отражает предпринятые за последние несколько лет наши усилия и наработки по активному развитию литовской экосистемы FinTech, которая переходит на качественно новый этап. Не только новые компании, но и компании, занимающиеся финансовыми инновациями мирового уровня, ценят преимущества регуляторной среды в стране», — отметил в пресс-релизе Марюс Юргилас, член правления Банка Литвы.

BNS