Гора Гядиминаса будет закрыта до Пасхи

Гора Гядиминаса в Вильнюсе будет закрыта до середины апреля.

«Ведутся работы по восстановлению склонов, мы планируем открыть ее для посетителей 20 апреля», – сказал BNS пресс-секретарь Национального музея Арминас Шилейкис. Ранее музей сообщал, что гору надеются открыть до 16 февраля. По словам Шилейкиса, фуникулер на горе не будет действовать как минимум до 1 июня, а потом будут решать, можно ли им пользоваться вообще.

Представитель музея сказал, что работы затянулись в связи с приведением в порядок склонов, поскольку со 2 по 25 января работы были остановлены, велись археологические раскопки. По словам Шилейкиса, информацию о том, что гора все еще закрыта, передали туристическим центрам Вильнюса.

Гора Гядиминаса была закрыта в конце декабря прошлого года из-за оползней. Планируют установить геодинамические детекторы, укрепить опоясывающие гору бетонные ростверки, которые сейчас и составляют самую большую проблему. Археологи Литовского национального музея в январе обнаружили на площадке горы останки четырех человек. Этих людей похоронили без гробов и их трупы засыпали известью. Останки были переданы антропологам медицинского факультета Вильнюсского университета, которые до лета будут проверять предположение о том, могут ли это быть останки вождей восстания Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.

Министерства договорились о том, что гору передают в ведение Министерства окружающей среды. Состояние горы вызвало беспокойство после того, как в феврале и октябре прошлого года произошли оползни. Национальный музей планирует начать работы весной, когда установится подходящая погода.

По данным Минкульта, на все работы по укреплению горы в прошлом году выделили 300 000 евро, в этом году планируют выделить еще больше 800 000 евро. По словам представителей музея, оползни наблюдаются в последнее десятилетие и виной тому – вибрация от интенсивного движения на ул. Арсенало и Врублевске, установка фуникулера, строительство у горы, разравнивание части склонов. Все эти действия привели к тому, что на месте тоннелей, вырытых во время Второй мировой войны, появились провалы, изменилась гидрологическая ситуация.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, гора Гядиминаса