Гора Гядиминаса: испытание непогодой

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Геологическая служба, которая оценивает работы по приведению горы в порядок, считает, что за три года не были проведены подробные исследования, укрепляются только отдельные места, где сошли оползни. Министерство культуры обещает, что весь проект по приведению горы в порядок будет завершен через год, сообщает LRT.

Гору Гядиминаса ожидают новые испытания. Эта зима чрезвычайно опасна: много снега, то вода замерзает, то лед тает. Геологи опасаются, что весной вода может открыть у горы новые раны. Худшая ситуация — на юго-восточном склоне.

«Если будет много осадков, если будет потепление, образуется много влаги. Как с ней справятся на горе Гядиминаса, это также большой вопрос, потому что до сих пор нет спроектированной новой дождевой канализации для всей горы. Приведен в порядок лишь северо-западный склон, там оборудована новая дождевая канализация», — сказала начальник отдела геологической службы Рома Канопене.

Ученые из Национального музея говорят, что сейчас там, где возможны наибольшие угрозы, устанавливаются сетки, юго-восточный склон находится под постоянным наблюдением. Основной причиной оползней, по мнению ученых, является накопление воды внутри горы, так как проницаемые слои на участке образуют углубление. Когда оно заполнено водой, избыток удаляется через склоны.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt