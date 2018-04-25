Гора Гядиминаса — состояние стабильное

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Состояние горы Гядиминаса стабильное, говорит вице-министр культуры Реналдас Аугустинавичюс. Самыми опасными для природно-исторического памятника остаются восточный и юго-восточный склоны, включая часть оборонительной стены. Вице-министр сказал агентству BNS, что ситуация на горе сейчас намного лучше, чем год назад.

Аварийное состояние склонов на самых опасных участках должно быть устранено осенью. Экстремальная ситуация на государственном уровне, которую правительство объявило из-за оползней на горе Гядиминаса в 2017 году, все еще не отозвана.

«По сути, мы должны успеть к осени, до октябрьских дождей, поскольку самое опасное — перепады холода-тепла», – сказал он. Правительство, которое в декабре 2017 года объявило экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы Гядиминаса, пока ее не отзывает.

Всего на приведение горы в порядок за более чем два года, истрачены 3,7 млн евро. В ходе работ провели и археологические исследования, были обнаружены останки участников восстания 1863-1864 гг. – обнаружены останки 17 человек, всего, по данным историков, там должны быть останки 21 человека, включая обнаруженные останки руководителей восстания Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского. Археологи также обнаружили остатки здания – по предварительным данным, оно было построено в XVI веке. Работы планируют завершить к 2022 году.

Инф. «ЛК», BNS, vilnius.lt