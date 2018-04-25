Город Шяуляй ждет разъяснений раввинов по ремонту здания

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Самоуправление литовского города Шяуляй ждет разъяснений зарубежных раввинов о том, можно ли повести реновацию местного дома опеки, находящегося рядом с еврейским кладбищем.

Вице-мэр Юстинас Сартаускас в среду встретился с представителями еврейской общины, которые утверждают, что под корпусами зданий также могут находиться захоронения, а трогать их запрещают религиозные традиции.

«Мы договорились, что администрация Самоуправления города Шяуляй и еврейская община подготовят совместное обращение к раввинам, занимающимся вопросам сохранения еврейских кладбищ в Европе, с тем, чтобы они ответили на вопрос о том, какие работы допустимы, и как они должны осуществляться», — сказал BNS Ю. Сартаускас.

Мэрия ожидает ответа до 9 сентября. До этого времени будут продолжаться лишь работы, не затрагивающие землю.

В прошлом году после длительных дискуссий с евреями шяуляйские власти отказались от строительства третьего корпуса.

BNS