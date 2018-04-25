Города Литвы обновляют автобусные парки

19 февраля в во втором по величине городе Литвы – Каунасе — начали курсировать 25 новых городских автобусов турецкой фирмы Temsa, сообщают литовские СМИ.

Каунас предпочёл дизель. В новых низкопольных автобусах оборудована защита пассажиров от зажатия дверями, светодиодные светильники, тонированные стёкла, кондиционеры. Регулируемое отопление будет действовать как в салоне, так и в кабине водителя, а система внешних зеркал позволит водителю видеть расширенную зону вокруг автобуса. Систему безопасности дополняют 6 видеокамер слежения. 12-метровый автобус.

Temsa Avenue, выпускающийся с 2008 года, вмещает 109 пассажиров, в нём 29 сидячих мест. На автобус ставится дизельный двигатель Cummins, объемом 6,7 литров и мощностью 280 л.с. Коробка передач автоматическая ZF.

По подписанному в прошлом году договору стоимостью 29,4 млн. евро парк каунасского общественного транспорта в этом году должны пополнить и 85 новых польских троллейбусов Solaris. До конца года они заменят все старые троллейбусыŠkoda.

Клайпеда выбирает СПГ. Между тем третий по величине город Литвы – Клайпеда – покупает ещё 18 экологичных, приводимых в движение сжатым природным газом автобусов MAN. Новые автобусы город-порт покупает после пятилетнего перерыва. В 2013-2014 годах самоуправление купило по 12 экологичных автобусов. 14 февраля Клайпедский автобусный парк (КАП) подписал договор с выигравшим повторный конкурс ЗАО Adampolis, представляющим в Литве немецкий концерн MAN. В первом конкурсе конкурировали Mercedes, Ivrco и MAN.

После обновления парка в нём останется лишь несколько дизельных автобусов, сообщил генеральный директор КАП Вайдас Раманаускас. По его словам, планировалось купить 17 автобусов, но благодаря снижению цены удалось купить ещё один. 8 стандартных и 10 удлинённых низкопольных автобусов появятся в Клайпеде примерно через полгода. Самоуправление выделит на покупку 750 тыс. евро, остальное выделят фонды ЕС.

Один удлинённый автобус на 49 сидячих мест стоит 305 тыс. евро, короткий – на 37 сидячих мест – 229 тыс евро. В настоящее время более половины клайпедских автобусов работают на сжатом природном газе.

Шяуляй – за экологию. Транспортный парк Шяуляй пополнят более 30 новых экологичных автобусов. В течение ближайших лет старые автобусы собираются заменить современными.

По словам директора компании Busturas Вайдаса Сейрацкаса, 12 новых низкопольных, приводимых в движение природным газом автобусов уже стоят в гараже предприятия и в феврале выйдут на городские маршруты. Автобусы приобретены при поддержке фондов ЕС за более чем 2 млн. евро. В них внедрена система подсчёта пассажиров, блок-алкотестер, видеокамеры.

Остальные автобусы (15 подержанных и 6 микроавтобусов) куплены на собственные средства предприятия за более чем 800 тыс. евро. Ежедневно на улицы Шяуляй выезжает около 70 автобусов, в настоящее время половина из них – старые, отсчитавшие уже не один десяток лет.

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