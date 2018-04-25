Города, в которых превышена концентрация торговых сетей

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Департамент статистики представил правительству карту концентрации торговых сетей в Литве. По данным ведомства, на 85% превышена норма числа магазинов в Вильнюсе, Висагинасе, Алитусе, Бирштонасе и Клайпеде.

Глава Министерства экономики Виргиниюс Синкявичюс отметил: доминирование на рынке не считается нарушением. Но торговые сети могут быть наказаны за злоупотребление положением при завышении цен. Министр считает, что необходимо сбалансировать количество магазинов в стране, чтобы стабилизировать цены. По его словам, на рост стоимости товаров влияет как чрезмерное количество точек продаж в одном городе, так и недостаток торговых центров. «Министерство экономики подготовило план, который снизит административное давление на малый бизнес и улучшит условия для выхода предпринимателей на рынок», — подчеркнул Синкявичюс.

По словам советника премьер-министра Скирмантаса Малинаускаса, начать снижение концентрации торговых сетей в отдельных регионах страны планируется весной 2019 года, если принятые меры для увеличения конкуренции между бизнесменами окажутся неэффективными. Так, власти страны намерены обязать мэрии городов контролировать ситуацию путем выдачи разрешений на строительство новых магазинов с учетом уже существующих мест для торговли.

В каждом городе определены зоны, в которых запрещено строительство крупных торговых центров, добавил исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас. Он уверен, что исследование Департамента статистики не отражает реальную ситуацию: магазины, которые юридически расположены в разных городах, могут быть конкурентами, поскольку географически находятся на расстоянии одного километра друг от друга, привел пример специалист.

«Идея ограничения естественного развития бизнеса очень опасна, думаю, ее можно было бы назвать незаконной. Расширение торговых сетей проходит там, где есть покупатели. Если установить запреты, то закрепится текущее распределение сил на рынке. Это на пользу лишь тем, кто занимает лидирующие позиции на данный момент. А у малого бизнеса не будет возможности расширения», — отдельно отметил Вилимас.

«ЛК» уже писал, что в октябре правительство заявило о необходимости повышения конкуренции между торговыми сетями. Для этого Службе по конкуренции вместе с Министерством экономики было поручено провести анализ концентрации магазинов в отдельно взятых городах и регионах. В случае превышения нормы предлагалось уменьшить число торговых точек путем частичной продажи.

В середине ноября правительство подготовило два законопроекта, которые позволят снизить цены в торговых сетях страны. Согласно предложению властей, сотрудники Службы по правам потребителей получат право проверять магазины под видом тайных покупателей. Службу по конкуренции хотят наделить полномочиями проверки соглашений между торговыми сетями и поставщиками. Граждане смогут анонимно сообщать о нарушениях ценообразования.

Информация «ЛК», BNS