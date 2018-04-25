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Ярмарка Казюкаса 2019 года под угрозой, говорят ремесленники. Такую их реакцию вызвало известие, что торговые места подорожали в пять раз.

Конкурс на организацию ярмарки в следующем году выиграла компания Concept events & media. Ремесленники подозревают, что она стремится вытеснить кустарей, мелких торговцев, отдавая больше площадей перекупщикам. Тем самым теряются смысл и дух демократичной ярмарки Казюкаса.

Организаторы же утверждают, что хотят сделать ярмарку качественной. По их словам ведутся переговоры, и окончательные расценки выяснятся к 1 декабря. В добрых намерениях Concept events & media не сомневается глава администрации столичного самоуправления Повилас Подярскис.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt