Гору Гядимино в Вильнюсе могли реконструировать нелегальные рабочие из Украины и Беларуси

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Есть подозрения, что вильнюсскую гору Гядимино реконструировали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси, сообщила в среду Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

Во время досудебного расследования было установлено, что на зарегистрированных в Литве и Польше предприятиях, контролируемых гражданином Украины, нелегально трудоустраивались рабочие из Украины и Беларуси, подделывались документы, имело место обманное ведение бухгалтерского учета.

СРФП подозревает, что директор предприятий мог присвоить около 300 тысяч евро.

Как показывают данные досудебного расследования, эта литовская компания заключала договоры с рабочими, чтобы можно было показать подрядчикам, что рабочие трудоустроены на предприятии, однако не сообщала об этом трудоустройстве Фонду социального страхования (Sodra) и уклонялась от уплаты налогов.

Есть также подозрения, что в Польше рабочих тоже не трудоустраивали — им давали подписать документы на польском языке, которого украинцы и белорусы не понимали.

Фиктивно трудоустроенным в Польше рабочим в Литве выписывался командировочный лист в Литву, чтобы они могли показать заказчикам, что трудоустроены на польском предприятии.

Зарплата выплачивалась наличными, зачастую рабочие подписывались только в неофициальной ведомости о выплате зарплаты.

Во время обыска у организовавшего нелегальный бизнес гражданина Украины найдено около 26 тысяч евро наличными, предназначавшиеся для выплаты неофициальной зарплаты, а также черновые записи, подтверждающие, что рабочие не были официально трудоустроены и зарплата им выплачивается неофициально.

Директору обеих компаний предъявлены подозрения в предоставлении недостоверных данных о доходах, прибыли или имуществе, обманном ведении учета, подлоге документов и мошенничестве.

BNS