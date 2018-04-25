Горючее в Литве дорожало и из-за повышения цен на нефть

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Годовой рост цен на горючее в Литве обусловлен подорожанием нефти и повышением в начале года акциза на дизельное топливо, говорят аналитики и эксперты рынка.

«В августе прошлого года цена на дизтопливо была в среднем до 1 евро (за литр — ред.), а цена на бензин превышала 1 евро. В этом году дизтопливо стоит больше евро, а бензин – 1,1-1,2 евро, тут трудно сказать, поскольку цены в разных сетях и на заправочных отличаются», — сказала BNS президент Литовской ассоциации предприятий по торговле нефтепродуктами (ЛАПТН) Дайва Йокшене.

Как показывают подсчеты портала pricer.lt, в середине августа, по сравнению с таким же периодом прошлого года, литр бензина марки A95 подорожал в среднем на 16 центов или на 14% (до 1,28 евро), а литр дизтоплива — на 19 центов или на 19% (до 1,19 евро). Так что за 50-тилитровый бак бензина в этом году потребители платили на 8-9,6 евро больше.

Главный аналитик банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что рост цен обусловлен прежде всего подорожанием на 40% сырой нефти.

«За год это изменение вполне четкое. Если сейчас цена на нефть составляет около 75 долларов за баррель, то год назад цена была примерно 53 доллара — нефть на 40% дороже. Подорожание горючего примерно на 10% идет от повышения цены на нефть. (…) С начала года акциз на дизтопливо повысился, и это обусловило повышение примерно на 2 цента цены на дизтопливо сразу с 1 января. Налог на добавленную стоимость не менялся, маржи заправочных, я не бы не сказал, что изменились», — прокомментировал Т. Повилаускас BNS.

По словам Д. Йокшене, подешевения нефти не предвидится, поэтому в ближайшее время не должно дешеветь и горючее.

«Около 50% розничной цены на горючее составляет цена оптового продукта и около 45% (цены) — налоги. (…) И курс доллара, и цена на нефть отражаются в оптовой цене, а поскольку розничники покупают оптом, и больше всего горючего мы в Литве покупаем у (нефтеперерабатывающего завода Orlen — ред.), то эти цена (на горючее – BNS) зависят от оптовой цены. И никто пока не прогнозирует, что нефть будет падать. Она колеблется, но прогнозы таковы, что год мы закончим с (ценой) выше 70 долларов», — прокомментировала она.

Приведенные компанией Orlen Lietuva BNS данные показывают, что средние оптовые августовские цены на дизтопливо за год выросли примерно на 30%.

Как утверждает pricer.lt, особенно резкий скачок цен на горючее произошел в мае-июне. Это повышение было связано с ростом цен сырую нефть на мировых биржах. Однако два последних месяца цена на нефть в мире снижается, а цены на горючее в Литве продолжают расти.

Создатель портала Арунас Визицкас сказал, что это можно объяснить определенной инерцией розничников.

Т. Повилаускас говорит, что на цены на горючее может влиять и ослабление евро — это может компенсировать влияние подешевения сырой нефти на цены на горючее.

«Евро стал слабее, так что может быть, что это тоже влияет. Нефть и горючее- в долларах, а когда превращаем в евро, более слабый евро тоже немного повышает цены на горючее в Литве. Если сравнивать с маем, то это может быть одним из существенных факторов», — объяснил Т. Повилаускас.

С января в Литве повышен акциз на дизтопливо. Министерство финансов тогда планировало, что его литр подорожает примерно на 2 цента.

BNS