Госбезопасность обжалует решение суда по делу Р.Шукиса

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Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы обещает обжаловать решение суда, по которому спецслужба признана распространителем не соответствующих истине утверждений о бывшем политике Раймондасе Шукисе.

«Мы будем обжаловать решение суда в установленные законом 30 дней. Мы не согласны с решением суда, и в жалобе изложим свои мотивы», — заявила BNS во вторник пресс-секретарь ДГБ Аурелия Каткувене.

Вильнюсский участковый суд в минувшую пятницу объявил, что собранные разведывательными органами и переданные проводившему парламентское расследование Сейму конкретные данные на Р.Шукиса не могут быть опровергнуты, но не соответствуют истине и обобщения, сделанные ДГБ унижают его честь и достоинство.

Вильнюсский участковый суд в пятницу признал не соответствующими действительности утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ) о бывшем члене сейма, экс-министре Раймондасе Шукисе.

В предоставленной парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) рассекреченной информации ДГБ упоминает Р. Шукиса как участника процесса, когда представители концерна MG Baltic пытались оказывать влияние на тогдашнюю Партию народного возрождения во главе с Арунасом Валинскасом и стремились контролировать отколовшуюся от нее фракцию.

ДГБ утверждает, что в 2009 году, после освобождения от должности главы Сейма А. Валинскаса, представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры Сейма, а впоследствии — в министры.

BNS