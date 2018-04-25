Госбюджет Литвы в 2018 году получил больше чем планировал

🔊 Воспроизвести

Доходы государственного и муниципального бюджетов Литвы в прошлом году составили 8,74 млрд евро — на 1,5% (132,9 млн евро) больше, чем планировалось. Доходы госбюджета в прошлом году были 6,806 млрд евро — на 0,6% (38,8 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Налога на добавленную стоимость в прошлом году было собрано 3,54 млрд евро — на 0,01% (0,3 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления от акцизов в прошлом году составили 1,439 млрд евро или на 0,9% (14 млн евро) меньше, чем планировалось.

Поступления налога на прибыль составили 691,2 млн евро (на 1%, 7,2 млн евро меньше, чем прогнозировалось), поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в прошлом году были 1,84 млрд евро (на 1,3%, 23,4 млн евро больше).

Поступления от налогов в госбюджет в прошлом году составили 6,184 млрд евро (на 0,3%, 18,2 млн евро больше, чем прогнозировалось), другие поступления составили 889,2 млн евро (на 9,5%, 77 млн евро больше).

Доходная часть госбюджета 2018 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 6,767 млрд евро, с учетом средств ЕС — 9,071 млрд евро.

BNS