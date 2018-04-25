Госдеп насчитал 50 стран, потенциально опасных для США

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По меньшей мере 50 стран в настоящее время могут нанести урон США, чем вызывают беспокойство американской администрации. С таким заявлением выступила в Центре стратегических и международных исследований директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер. Ее выступление опубликовано на сайте Центра.

Скиннер уточнила, что в конце XX века основным соперником США был СССР: кроме того, ядерное оружие было у КНР, однако Китай не был соперником США, так как не хотел ввязываться в «холодную войну». Теперь же Китай стал первой страной, которая стала соперником США не только в военной сфере, но и в экономике.

«На сегодняшний день существуют около 50 стран, которые вызывают наше беспокойство. И речь идет не только о странах, которые могут нанести массивный ядерный удар, но они могут нанести урон США посредством кибервойны, экономической войны, информационного противостояния. Это совершенно другой мир», — подчеркнула Скиннер, назвав одним из главных испытаний для США развивающиеся страны, которые присоединились или способны присоединиться к числу ядерных держав.

В октябре прошлого года был проведен опрос, в ходе которого почти половина военных в войсках США заявили, что Соединенные Штаты вскоре будут втянуты в крупную войну. Отвечая на вопрос о конкретных странах, участники опроса заявили, что считают основными потенциальными противниками Россию и Китай. О том, что Россия представляет значительную угрозу, заявили около 71% военнослужащих, что на 18 пунктов больше, чем в прошлом году. 69% военнослужащих заявили об угрозе со стороны Китая: впрочем, «разрядке» отношений может поспособствовать обещанное завершение торговой войны Китая и США.

Северную Корею считает врагом всего 46% опрошенных — против 72% в 2017 году: не исключено, что этому способствовали мирные встречи двух лидеров и общая атмосфера разрядки напряженности. Ирак и Афганистан в числе врагов назвали 13% опрошенных, Иран — 41 процент, Сирию — 24 процента, Саудовскую Аравию — 18 процентов опрошенных.

Что же касается потенциального списка угроз безопасности США, то наиболее значительной угрозой военные считают кибертерроризм. Почти 89% опрошенных указали на него как на значительную угрозу, причем более половины из них назвали это серьезной проблемой. Многие опасаются, что США недостаточно подготовлены к кибервойнам. Треть военнослужащих заявили, что не одобряют нынешнюю политику страны в борьбе с кибертерроризмом. Кроме того, немалую опасность, по словам военных, представляет внутренний терроризм и иностранные террористические организации, белые националистыи иммиграция.

В 2017 году президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал готовность страны перед лицом растущих угроз со стороны иностранных противников, как слабо связанных террористических групп, так и традиционных конкурентов. В то же время высшие должностные лица Пентагона публично высказались о необходимости подготовки к конфликту с «близким противником». Подобную же точку зрения высказывали некоторые высокопоставленные представители Пентагона.

Некоторые военные считают, что одной из причин нестабильности и страхов является сам президент Трамп. Как рассказала одна из военнослужащих, некоторые солдаты предпочитают не поступать на сверхсрочную службу из-за опасений конфликта, вероятность которого усилилась с приходом Трампа. По ее словам, из-за ведения дел Трампом у США стало намного больше противников, и многие военные опасаются скорого и продолжительного конфликта. С другой стороны, некоторые из военных полагают, что Китай или Россия вряд ли хотят войны с США.



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