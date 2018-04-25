Госдеп пригрозил санкциями инвесторам «Северного потока-2»

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В отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток — 2», могут быть введены ограничительные меры. Об этом агентству Reuters заявил представитель Госдепартамента США. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты ясно дали понять, что компании, работающие в российском секторе экспортных поставок энергии, участвуют в бизнесе, который рискует оказаться под санкциями.

По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне уверены, что «Северный поток — 2» подорвет общую стабильность и энергетическую безопасность Евросоюза. По мнению американкой администрации, газопровод станет еще одним инструментом для политического давления РФ на страны Европы и особенно на Украину. В России понимают, что этот проект разделит Европу, и используют это в собственных интересах, указали в ведомстве.

Напомним, средства в «Северный поток — 2» вложили немецкие компании Wintershall (BASFn.DE) и Uniper (UN01.DE), международная нефтегазовая компания OMV Group (OMVV.VI), британско-нидерландская фирма Anglo-Dutch Shell (RDSa.L) и французская Engie (ENGIE. PA).

Накануне с резкой критикой на Германию обрушился прибывший на саммит НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп. Он назвал страну заложницей России из-за проекта «Северный поток — 2». Как заявил Трамп, недопустимо, чтобы Берлин перечислял Москве за газ «миллиарды и миллиарды» долларов в условиях, когда ФРГ не может выполнить обещания по увеличению трат на оборону альянса. Позже, выступая перед журналистам, канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ее страна принимает решения самостоятельно и ни от кого не зависит.

Трамп снова вернулся к теме в своем Twitter через некоторое время после гневного выпада в Брюсселе. Как отметил глава государства, с момента его визита в прошлом году на саммита НАТО страны альянса расходуют миллиарды дополнительных долларов на оборону по его просьбе. «Но этого недостаточно», — написал президент. «США тратят слишком много. Границы Европы плохие! [Поток] трубопроводных долларов в Россию неприемлем!», — говорилось в его твите.

Согласно проекту «Северный поток — 2», будут построены две нитки газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта должна составить 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность достигнет 1,2 тыс. км. Крупнейшим акционером проекта является российская компания «Газпром», владеющая 51%.

NEWSru.com