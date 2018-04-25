Госдеп США объявил о полном прекращении помощи UNRWA

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Администрация президента США Дональда Трампа объявила вечером в пятницу, 31 августа, о полном прекращении финансирования организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA.

В заявлении Государственного департамента говорится, что существующая экономическая модель данной организации полна изъянов и не поддается исправлению.

Также в заявлении отмечается, что основной проблемой в деятельности UNRWA является постоянно растущее количество получателей помощи. В то же время на данный момент вопрос о пересмотре статуса палестинского беженца (передающемся по наследству) в Вашингтоне не поднимался.

В Белом доме похвалили действия Швеции, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Катара и ОАЭ по поддержке палестинских беженцев, однако добавили, что слишком мало стран откликнулись на призыв США искать решения данной проблемы и что поддерживающие UNRWA государства препятствовали реформированию организации.

Согласно заявлению, США продолжат диалог с ООН и другими странами в поисках других моделей и новых подходах к оказанию помощи «Палестинские дети – часть будущего Ближнего Востока. Палестинцы, где бы они ни жили, заслуживают большего, чем модель, предлагающая им существовать в условиях бесконечного кризиса получения услуг. Они заслуживают права самим планировать свое будущее», — говорится в тексте.

Пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу-Рудейна назвал решение Белого дома «агрессией против палестинского народа» и «нарушением решений ООН».

В руководстве UNRWA выразили удивление, разочарование и глубокое сожаление по поводу решения США, категорически отклонив обвинения в наличии неподдающихся исправлению изъянов в деятельности организации.

«Наши доноры и принимающие страны постоянно хвалят нас за наши достижения и установленные нами стандарты», — заявил пресс-секретарь UNRWA Крис Ганс, добавив, что организация будет работать над поиском дополнительного финансирования со стороны действующих партнеров, а также со стороны новых доноров.

Пресс-секретарь генсека ООН заявил, что в организации сожалеют о решении Вашингтона прекратить финансирование UNRWA, выразив благодарность за многолетнюю поддержку США за поддержку этой структуры, крупнейшим донором они являлись.

Ранее на долю США приходилась треть бюджета UNRWA, составляющего 1,1 млрд долларов в год. В начале текущего года Белый дом объявил о сокращении финансирования организации на 130 миллионов шекелей. В первом полугодии США перевели UNRWA 65 миллионов долларов, которые, согласно новому решению, стали последним траншем.

Накануне Германия, которая с начала года перевела на счета UNRWA 94 миллиона долларов, объявила, что значительно увеличит размер помощи, однако точных сумм названо не было. Глава МИД Германии призвал страны Евросоюза к совместной работе над созданием финансовой базы UNRWA.

Днем ранее Иордания объявила о созыве экстренного саммита глав МИД арабских стран с целью мобилизации средств для UNRWA, дефицит бюджета которой превышает 270 миллионов долларов.

NEWSru.com.il