Госдеп США похвалил Facebook за удаление подозрительных аккаунтов и призвал РФ прекратить подрывать американскую демократию

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Госдепартамент США приветствует решение социальной сети Facebook заблокировать аккаунты, ведущие подозрительную деятельность в преддверии промежуточных выборов в США. Об этом сообщила 1 августа в своем микроблоге в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы приветствуем действия Facebook, направленные против злонамеренных действий (в соцсети)», — сказано в сообщении. В нем также отмечает, что США требуют, чтобы «Россия и другие страны немедленно прекратили свое безрассудное поведение, провоцирующее раскол (среди граждан США) и насилие».

«Мы не станем терпеть попыток иностранных государств, в том числе России, подорвать наши демократические процессы и институты», — резюмировала Нойерт.

Напомним, накануне компания Facebook сообщила, что обнаружила и удалила 32 страницы и аккаунта в Facebook и Instagram в рамках борьбы с распространением недостоверной информации.

В соцсети отмечали, что пока точно не знают, кто именно мог стоять за их созданием, однако «нашли доказательства некоторых связей» между удаленными аккаунтами и теми, которыми управляло российское Агентство интернет-исследований в преддверии президентских выборов в США в 2016 году.

NEWSru.com