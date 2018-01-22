Госдеп США просит Турцию ограничить военную операцию по времени и масштабу

Соединенные Штаты призывают Турцию к тому, чтобы ее военные операции на северо-западе Сирии были ограничены по масштабу и продолжительности. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента от имени руководителя пресс-службы Хизер Нойерт. Ранее Франция потребовала созыва экстренного заседания Совбеза ООН в связи с военными действиями в Сирии.

Госдеп также настаивает, чтобы Анкара проявляла осторожность для избежания жертв среди мирного населения. “Как отметил вчера госсекретарь (Рекс) Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий”, – отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

“Мы по-прежнему поддерживаем противодействие с Турцией, являющейся союзником по НАТО и критически важным партнером в усилиях по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство”*, ее легитимных угроз с точки зрения безопасности. Мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения”, – цитирует документ ТАСС.

Нойерт также призвала “все стороны сосредоточиться на центральной цели” – разгроме ИГ*. По ее словам, “настало время для великих государств работать вместе, чтобы добиться мирной стабильности для народа Сирии”.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции “Оливковая ветвь” против курдских формирований из отрядов “Сил народной самообороны” (СНС) и партии “Демократический союз” (ДС) в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. СНС – это основная ударная сила курдской коалиции “Силы демократической Сирии” (СДС), которой оказывают поддержку США.

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