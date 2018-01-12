Госдеп США составил список стран, опасных для посещения: Россия не рекомендована туристам наравне с Нигерией и Гондурасом

Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Все страны теперь ранжируются по четырехуровневой схеме безопасности: так, в первую группу входят страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую – страны, куда ехать категорически не рекомендуется.

Кроме того, американские власти указывают риски, наиболее выраженные в той или иной стране: терроризм, преступность, гражданские беспорядки, стихийные бедствия, проблемы со здравоохранением и т. п.

На отдельной странице можно ознакомиться с информацией по любой из интересующих стран. Например, у Афганистана – четвертый уровень опасности. Ехать сюда не рекомендуется из-за высокого уровня преступности, терроризма, гражданских и военных конфликтов. Белоруссия попала в первую группу наиболее безопасных стран: по мнению Госдепа, американским гражданам ничего особо не угрожает. Украина оказалась во второй группе: здесь, как предупреждает внешнеполитическое ведомство, туристы из США рискуют попасть в передряги, связанные с криминалом и гражданскими протестами. Ряд европейских стран, включая Великобританию и Францию, попали во вторую группу из-за угрозы террористических актов.

Примечательно, что Россия попала в третью группу стран, куда американским гражданам ехать не рекомендуется. Уточняется, что особенно следует избегать поездок в Чечню и на Кавказ – из-за угроз терроризма и общественных беспорядков, а также в Крым, который “оккупирован иностранным государством”.

В отношении этих регионов Госдепартамент безоговорочно призывает американцев: “Не ездите туда!”

“Гражданские волнения и теракты продолжаются на территории всего Северного Кавказа, включая, Чечню, Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, – говорится в сообщении Госдепартамента. – Местные банды похищают американских граждан и других иностранцев для получения выкупа. Имеются достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных казнях геев в Чечне, которые, предположительно, совершаются чеченскими региональными властями”.

Что касается Крыма, то США отмечают усиленное российское военное присутствие на этой “украинской территории”. “Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные шаги в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины, – говорится в рекомендациях. – Международное сообщество, включая США и Украину, не признает предпринятую аннексию Крыма. Оккупационные власти в Крыму продолжают злоупотребления против иностранцев и местного населения, особенно тем, кто оспаривает их полномочия на полуострове”.

Правительство США предупреждает, что не сможет оказывать срочные услуги американским гражданам, приезжающим в Крым, поскольку правительственным служащим США поездки в Крым запрещены. Если же, вопреки рекомендациям, американцы все же решат поехать в Россию, Госдеп призывает их избегать демонстраций, следить за срочными сообщениями СМИ и корректировать планы в соответствии с информацией в новостях.

Вообще, как указывают в Госдепе, в целом по России высоки риски терроризма, а также домогательств (харассмента). Отмечается, что целью внезапных атак террористов могут стать места скопления туристов – достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты.

“Террористические группировки продолжают замышлять возможные атаки в России, – заявил Госдепартамент. – Террористы могут атаковать практически без предупреждения или без всякого предупреждения, выбирая в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры и местные правительственные учреждения. Предупреждения об угрозах взрывов в общественных местах являются распространенным явлением”. В рекомендациях не указывается источник этой информации.

Также американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что граждане США в РФ зачастую становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны правоохранителей и чиновников. Кроме этого, в Госдепе утверждают, что российские власти мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам, а также вводят дополнительные ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство.

Первый уровень (самые безопасные страны): Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бруней, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гана, Греция, Грузия, Гонконг, Замбия, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кипр, Кувейт, Мьянма, Новая Зеландия, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Уругвай, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Эквадор, Эстония, Япония.

Второй уровень опасности: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Германия, Дания, Доминикана, Египет, Зимбабве, Израиль, Иордания, Италия, Испания, Кения, Китай, Колумбия, Республика Конго, Косово, Мексика, Непал, Никарагуа, Саудовская Аравия, Уганда, Франция, Эфиопия, Ямайка.

Третий уровень опасности: Бурунди, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминика, Куба, Ливан, Нигер, Нигерия, Россия, Пакистан, Турция, Судан, Чад.

Четвертый уровень опасности: Афганистан, Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Мали, Сирия, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, ЦАР.

Как поясняет The Washington Post, американцам не запрещается выезжать в страны четвертого уровня опасности. Единственным исключением является Северная Корея, где Госдепартамент запретил гражданам использовать паспорта США без предварительного добровольного отказа от права на защиту американских властей.

Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила, что новая система градации стран пришла на смену старым предупреждениям и рекомендациям, которые были слишком запутанными. “Я устала объяснять разницу между этими рекомендациями и предупреждениями даже некоторым своим коллегам”, – сообщила она.

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