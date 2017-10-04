Госдепартамент принял решение о высылке 15 кубинских дипломатов с территории США

Вашингтон сделал очередной шаг по пути к ухудшению двусторонних отношений с Кубой и принял решение о высылке 15 кубинских дипломатов с территории США. Это стало ответом на скандал вокруг атак на сотрудников Госдепартамента США на Кубе с использованием неизвестного акустического оружия.

По информации агентства AP, во вторник, 3 октября, Госдепартамент передал послу Кубы в США список из 15 человек, которые должны покинуть территорию страны в течение недели. В Вашингтоне заявили, что этот шаг нацелен на восстановление паритета относительно количества дипломатов в обеих странах.

На прошлой неделе официальный Вашингтон объявил о сокращении штата дипломатов в Гаване на 60 процентов из-за сомнений в их безопасности на территории Кубы. При этом в США подчеркивают, что пока не обвиняют официальные власти Кубы в организации атак на сотрудников Госдепа. Речь идет лишь о том, что на данный момент американские дипломаты не могут чувствовать себя в безопасности на Кубе.

Американские власти продолжают расследовать возможность “акустических атак”, в ходе которых дипломаты подвергаются воздействию извне при помощи звуковых волн.

“Мы продолжим сохранять дипломатические отношения с Кубой и продолжим работать с ней. В то же время мы будет расследовать эти атаки”, – объявил глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон.

В посольстве Кубы в Вашингтоне не ответили на запрос агентства о комментариях относительно новых санкций. Как отмечают журналисты, правительство Рауля Кастро всячески отрицает какую-либо причастность к атакам на американских дипломатов и, вероятно, расценит шаг Вашингтона как недружественный.

Тем временем, по последней информации Вашингтона от 2 октября, от таинственных атак на Кубе пострадали по меньшей мере 22 дипломата. У всех них были диагностированы такие симптомы, как ухудшение слуха, проблемы со зрением, равновесием и нарушение мозговой деятельности.

Об отзыве Вашингтоном более половины американских дипломатов с Кубы и прекращении оформления въездных виз США на территории островного государства СМИ писали еще 29 сентября. Тогда также сообщалось, что причиной такого решения стали опасения за безопасность сотрудников Госдепартамента, работающих на Кубе.

В августе этого года телеканал CBS сообщал, что у нескольких американских и канадских дипломатов, работавших на Кубе, были диагностированы черепно-мозговые травмы и поражения центральной нервной системы.

В частности, по информации телеканала, дипломаты жаловались на различные симптомы, начиная от потери слуха и тошноты и заканчивая сильными головными болями.

По информации журналистов, массовые жалобы на самочувствие среди дипломатов в Гаване начались в конце прошлого года. При этом источники телеканала сообщили, что, по неподтвержденным данным, американцы могли подвергнуться изощренным атакам со стороны кубинских спецслужб.

Еще в начале августа телеканал CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников Госдепа сообщал, что сотрудники американского внешнеполитического ведомства в посольстве США на Кубе подвергались “акустическим атакам”, которые осуществлялись с помощью неких “звуковых устройств” и вызывали у них симптомы, напоминающие последствия сотрясения мозга. Власти Кубы причастность к инцидентам с американскими дипломатами категорически отрицали.

16 июня президент США Дональд Трамп, выступая в Маленькой Гаване, районе Майами (штат Флорида), который населен преимущественно кубинскими иммигрантами, объявил о расторжении в одностороннем порядке договора по нормализации отношений с Кубой. Глава Белого дома пояснил, что восстановление двусторонних отношений возможно лишь при либерализации режима Рауля Кастро.

В период предвыборной кампании Трамп выступал с жесткой критикой в адрес руководства Кубы, в частности указывая на притеснения, нарушающие свободу вероисповедания. Он заявлял о готовности обратить вспять начатый действующим президентом США Бараком Обамой процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

После смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро Трамп назвал его “жестоким диктатором” и выразил надежду, что после его смерти кубинский народ будет свободнее.

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. При Бараке Обаме Штаты взяли курс на восстановление отношений. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

NEWSru.com

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