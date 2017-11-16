Госдепартамент США отреагировал на российский закон о СМИ-иноагентах, сравнив его с американским аналогом

Госдепартамент США внимательно следит за судьбой российского законопроекта, позволяющего признавать СМИ иностранными агентами, и тем, как он будет реализован, но считает, что в России неправильно истолковывают американский аналог этой инициативы – закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), заявил в среду ТАСС официальный представитель Госдепа.

“Мы внимательно следим за тем, станет ли этот законопроект законом и как он будет применяться”, – отметил он, добавив, что в США обратили внимание на то, что “в официальных российских заявлениях данный законопроект увязывается с требованием Минюста США к RT зарегистрироваться в соответствии с FARA”.

“Как мы говорили своим российским собеседникам, FARA обеспечивает транспарентность, не ограничивая право на свободу слова, – заметил представитель Госдепартамента. – Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрации (в качестве иноагента), упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны, и учета информации. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны”.

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По словам представителя Госдепа, “FARA не препятствует реализации права на свободу слова, не регулирует содержание распространяемой информации, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации”. “Что касается финансирования, то FARA не вводит никаких ограничений и не запрещает получение средств из-за рубежа неправительственными организациями, действующими в США, и не облагает их налогами”, – заметил он.

В Европе закон РФ о СМИ-иноагентах тоже подвергся критике

В частности, одобренные Госдумой поправки резко раскритиковали в правительстве ФРГ. Представитель МИД страны назвал “неприемлемой” ситуацию, в которой “международные СМИ стали бы объектом ограничений, противоречащих обязательствам, которые взяла на себя Россия (как член Совета Европы)”.

Пресс-секретарь генсека Совета Европы напомнил, что эта организация ранее критиковала признание в России ряда НКО иностранными агентами и называла соответствующий закон “дискриминационным”. По его словам, в Страсбурге так же оценивают и законопроект о СМИ-иностранных агентах, передает DW.

15 ноября Госдума во втором и окончательном третьем чтениях приняла резонансные поправки, которые позволят признавать средство массовой информации иностранным агентом в случае наличия у него ряда признаков, в том числе получения им финансирования из-за рубежа.

За принятие проекта закона выступили 409 из 450 депутатов нижней палаты парламента, проголосовавших против или воздержавшихся не оказалось. Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия закона под него попадает ряд зарубежных СМИ, в том числе, вероятно, Deutsche Welle, CNN и “Голос Америки”. Решение Госдумы стало ответом на требование Министерства юстиции США к RT America – американскому филиалу российской телекомпании – зарегистрироваться в качестве иноагента.

NEWSru.com

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