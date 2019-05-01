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Госдолг Литвы в четвертом квартале 2018 года составил 15,417 млрд евро (34,2% ВВП страны), сообщает Евростат.

Согласно обнародованным им данным, соотношение долга к ВВП было ниже только в Дании (34,1%), Чехии (32,7%), Болгарии (22,6%), Люксембурге (21,4%) и Эстонии (8,4%). Греция остается страной с наибольшей задолженностью, государственный долг которой составляет 181,1% ВВП.

Общий долг правительств стран ЕС в четвертом квартале 2018 года составил 80% ВВП, а только в странах еврозоны — 85,1% ВВП.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ