Госдума разрешила Роскомнадзору отключать рунет

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Госдума России во вторник, 16 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России. Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Главной задачей закона является обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.

Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Закон позволяет властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. Как уточняется, «внешний интернет» — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах.

Указанная схема близка к китайской модели. «Противозаконная», с точки зрения китайских властей, информация автоматически очищается, например, посты о независимости Тайваня. Кроме того, Китай успешно заменил все популярные западные сервисы (поисковики, платежные системы, социальные сети и т. д.) национальными и полностью подконтрольными.

Как отмечает Медуза, закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения – о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен – начнут действовать с 1 января 2021 года.

korrespondent.net