Госкомиссия по литовскому языку обудит, как называть Грузию

Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) в четверг обсудит, называть ли Грузию по-литовски “Сакартвелия”, или все же оставить нынешнее название страны.

Президент этой страны Георгий Маргвелашвили попросил изменить название на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться от русифицированной версии названия государства.

По словам председателя ГКЛЯ Аудриса Антанайтиса, комиссия рассмотрит несколько возможных названий Грузии, наиболее вероятные из которых – “Картвелия” или “Сакартвело”. Если предложение будет отклонено, то, по его словам, к этому вопросу можно будет вернуться не ранее, чем через десять лет.

“Если решение будет принято, то никакого одобрения не нужно – мы принимаем постановление, включаем в перечень государств официальное название, также и в употребительные названия. Комиссия будет окончательной инстанцией”,- сказал А. Антанайтис.

Он сказал, что он лично поддерживает изменение названия Грузии, однако в составе комиссии 17 человек.

А. Антанайтис признал, что мнения членов комиссии по этому вопросу разошлись.

Такие рассуждения приветствует и посол Грузии Хатуна Салуквадзе.

Она сказала, что ожидает благоприятного решения ГКЛЯ.

Ранее ГКЛЯ заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название “Сакартвело” официально не использует ни одно государство Евросоюза.

BNS

Метки: Литва