Госконтроль: без реформы сети школ в Литве зарплаты учителей значительно не вырастут

Государственный контроль предупреждает, что если сеть школ в Литве будет оптимизироваться прежними темпами, то зарплаты учителей значительно не вырастут.

“(Самоуправления) не реформируют сеть образовательных учреждений с учетом сокращения количества школьников, отчасти по этой причине руководители школ не могут обеспечить должный уровень зарплат учителей. Если школьная сеть будет оптимизироваться такими темпами, как до сих пор, зарплаты значительно не улучшаться (…), поскольку они не будут обеспечены должной трудовой нагрузкой (количеством уроков)”, – говорится в опубликованном во вторник отчете.

Некоторые профсоюзы сферы просвещения намерены инициировать соглашение парламентских партий по программе повышения зарплат педагогов.

BNS

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