Госконтроль запросит информацию у ЛРТ

Госконтроль не приступит к аудиту Литовского радио и телевидения (ЛРТ), но собирается обратиться к нему с просьбой о предоставлении информации о деятельности и рисках национального транслятора, о проведённых внешних аудитах.

Государственный контролёр Арунас Дулькис утверждает, что после получения указанной информации примет решение о необходимости проведения аудита, а если да, то в каком объёме.

“В программе конкретного аудита вы ещё не увидите, но в настоящее время мы приступили к своей независимой оценке риска и связанной с этим учреждением проблематики в целом.В ближайшем времени мы обратимся в Совет ЛРТ за дополнительной информацией”, – сообщил во вторник журналистам А.Дулькис.

Данная информация, по его словам, связана с результатами внутреннего аудита, рекомендациями внешних аудиторов, установленными административной комиссией самого Совета ЛРТ рисками. Кроме того, будет запрошена информация и о действующей системе внутреннего контроля.

“Всё это нужно для того, чтобы мы могли определиться, чем можем быть полезны, ибо аудиты бывают различного вида – деятельности, финансовые, каждый из них имеет свою глубину”, – подчеркнул Дулькис.

Сейм на прошлой неделе сформировал временную комиссию, которой поручено провести парламентское расследование относительно хозяйственной, финансовой, управленческой деятельности ЛРТВ.

Некоторые представители оппозиции предложение о расследовании деятельности ЛРТ расценивают как вмешательство в свободу СМИ и преследование журналистов за задаваемые правящим “неудобные” вопросы.

BNS

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