«Господа все в Париже»

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В МВД и Минобороны РФ назвали нецелесообразным возврат в силовых структурах страны обращения «господин».

В официальном ответе МВД по поводу предложения депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который еще в феврале 2019 года предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение «товарищ» на дореволюционный вариант, в военном ведомстве указали, что обращение «господин» будет противоречить Конституции и нарушит «равенство прав и свобод человека».

«Статья 19 Конституции РФ гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям». В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним «господин» противоречит Конституции России и неприемлемо», — говорится в ответе МВД, которое цитирует РИА «Новости».

В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, «начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово «товарищ».

«Термин «товарищ» в ВС России употребляется в значении «союзник» («друг»). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно», — пояснили в военном ведомстве.

В бывшем социалистическом государстве СССР официальное обращение «товарищ» было распространено повсеместно, в том числе, оно было и уставной формой обращения в Вооруженных Силах. Подобное обращение сохранилось и в нынешней России.

Слово «товарищ», призванное заменить «буржуйское» обращение «господин», появилось в Советской России после Октябрьской революции. Что касается Вооруженных Сил молодой советской республики, то там термин «товарищ» приживался сложно — в дореволюционной России слово «товарищ» в государственной табеле о рангах означало «заместитель» (к примеру, товарищ министра или товарищ председателя, то есть заместитель).

После распада СССР обращение «товарищ» постепенно стало вытесняться в России традиционным дореволюционным «господин/госпожа», хотя процесс этот идет туго. Объясняется это тем, что слова «товарищ» и «господин» на протяжении почти столетия в российском государстве означали принадлежность к разным классам, к разным мирам — «социалистическому» и «капиталистическому». Различия эти оставили свой след во многих укоренившихся выражениях, в которых проглядывают черты непримиримой классовой ненависти («Господа все в Париже», «Всех господ в 17-ом расстреляли» и т.д.).



NEWSru.com